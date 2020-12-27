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حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط

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حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط

مصراوي Masrawy

11:21 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إزالة ٣ حالات تعد على الأراضي الزراعية في نطاق الإقليم، منها حالتان بنطاق مركز ومدينة دمياط لحالة تعدِ على أرض زراعية بمساحة 80 مترا، وحالة بناء مخالف بمساحة 75 مترا في قرية العنانية.

وأوضحت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أنه جرى إزالة حالة تعدِ على أرض ملكية عامة بمساحة 35 مترا بمركز فارسكور.

وشددت محافظ دمياط، في اجتماعها مع رؤساء الوحدات المحلية، على استمرار الحملات للتصدي لكافة حالات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

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