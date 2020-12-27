بدء منح التطعيمات ضد كورونا في جميع أنحاء ألمانيا

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مصراوي Masrawy

برلين- (د ب أ):

بدأت رسميا اليوم الأحد أولى التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد على مستوى ألمانيا. وتم منح لقاح شركتي "بيونتك" و"فايزر" لسيدة مسنة، 101 عام، في دار رعاية صباح اليوم بالعاصمة برلين في وجود وزيرة الصحة المحلية لبرلين، ديلك كالايتسي.

كما تلقت مسنة، 95 عامًا، في مدينة زيجن بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا اللقاح في دور رعاية مسنين.

وبدء فريق متنقل منح اللقاح في مدينة ماجدبورج قرابة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي) في دار رعاية.

وجاءت عمليات منح اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في جميع الولايات الألمانية اليوم بعد 11 شهرا من إعلان أول إصابة بالفيروس في ألمانيا.

وتقرر البدء بتطعيم كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما وكذلك أفراد الرعاية الصحية وطواقم المستشفيات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، فضلا عن فرق التطعيم المتنقلة أيضا.

وسوف يتم تشغيل أكثر من 400 مركز تطعيم في أغلب أنحاء ألمانيا خلال الأيام القادمة.