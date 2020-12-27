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الهند تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا في 6 أشهر

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الهند تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا في 6 أشهر الهند تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا في 6 أشهر

مصراوي Masrawy

11:26 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

نيودلهي- (د ب أ):

سجلت الهند 18732 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد يومي للإصابات منذ الأول من يوليو، عندما تم تسجيل 18653 إصابة.

وأفادت أحدث بيانات لوزارة الصحة الاتحادية بأن البلاد سجلت 279 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في البلاد في يناير إلى 147622.

وعلقت الوزارة بالقول :"لقد حققت الهند إنجازا مهما في مكافحة الجائحة العالمية. وتراجعت الإصابات اليومية إلى ما دون 19 ألفا بعد ستة أشهر".

ووفقا للبيانات المجمعة، فإن الهند تأتي في الترتيب الثاني عالميا من حيث إصابات كورونا، بعد الولايات المتحدة، بإجمالي إصابات يتجاوز العشرة ملايين.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة تراجع إلى 278690 اليوم، وهو العدد الأقل منذ 170 يوما.

وعقد فريق العمل الوطني المعني بمتابعة ملف اجتماعا أمس لبحث السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا، وتم بحث استراتيجيات المراقبة.

وتستعد الهندية لتلقيح نحو 300 مليون شخص، بما في ذلك العاملين الصحيين في الصفوف الأمامية ومن تتجاوز أعمارهم 50 عاما، وذلك ضمن مرحلة أولية تستمر من يناير إلى أغسطس.

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مصراوي Masrawy

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