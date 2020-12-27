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جراحة ناجحة.. تبديل مفصل صناعي لحوض مريض في نجران

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جراحة ناجحة.. تبديل مفصل صناعي لحوض مريض في نجران جراحة ناجحة.. تبديل مفصل صناعي لحوض مريض في نجران
لمريض كان يعاني كسراً في عنق عظمة الفخذ تسبّب له في آلام شديدة

جراحة ناجحة.. تبديل مفصل صناعي لحوض مريض في نجران

نجح أطباء العظام في مستشفى الملك خالد بنجران في تبديل مفصل صناعي للحوض لمريض كان يعاني كسراً في عنق عظمة الفخذ تسبّب له في آلام شديدة وصعوبة عند الحركة، في عملية تعد الأولى من نوعها في منطقة نجران.

وأوضحت "صحة نجران" أنه تبيّن بعد إجراء الفحوصات اللازمة وجود كسر في عنق الفخذ أدى إلى نقص تروية وضمور عظمة الفخذ مع وجود احتكاك شديد وتآكل في مفصل الورك الأيسر وقصر في الطرف السفلي الأيسر، وتم إدخال المريض إلى غرفة العمليات، حيث نجحت الكوادر الطبية -بفضل الله- في تبديل مفصل صناعي للحوض مع رقعات عظمية.

وأبانت أن المريض تلقى الرعاية الصحية اللازمة وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة -ولله الحمد-.فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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