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"هيئة الشرقية" تفعّل حملتها الوقائية والتوعوية "الخوارج شرار الخلق"

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تهدف لتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع والتعريف بمعتقداتهم

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية -ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع- أنشطتها الوقائية والتوعوية ضِمن حملة «الخوارج شرار الخلق»، التي أطلق أعمالها بالمنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وتهدف الحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي فروعها بمناطق المملكة، إلى تحصين المجتمع من خطر فِرَق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم، كما تهدف إلى التعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة العربية في مكافحة فِرَق الخوارج؛ مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقًا لرسالتها التي ترى أن من أوجب الواجبات عليها التحذير من هذه الجماعات والأحزاب التي هي على معتقد وفكر الخوارج؛ لذا أُطلقت هذه الحملة المباركة للتوعية من خطر فكر فِرَق الخوارج ومعتقدهم على البلاد والعباد، وما تسببه من شق الصف وتفرق جماعة المسلمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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