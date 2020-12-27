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انطلاق مهرجان الشتاء بمدينة السيح الخميس المقبل

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انطلاق مهرجان الشتاء بمدينة السيح الخميس المقبل انطلاق مهرجان الشتاء بمدينة السيح الخميس المقبل
يشتمل على عديد من الفعاليات والمناشط التراثية والثقافية

انطلاق مهرجان الشتاء بمدينة السيح الخميس المقبل

تنطلق يوم الخميس المقبل، فعاليات مهرجان الشتاء بمدينة السيح الذي تنظمه بلدية الخرج بالساحة الواقعة غرب قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في حي العزيزية.

ويشتمل المهرجان على عديد من الفعاليات والمناشط التراثية والثقافية والترويحية، وعروض من الموروث الشعبي، وفعاليات ترفيهية مخصصة للأطفال، بجانب مسرح الطفل، وركن خاص للرسم بمشاركة نخبة من الرسامين، إضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة التي ستعرض عديداً من المنتجات التراثية والأكلات الشعبية، التي تتوافق مع أجواء إجازة منتصف العام الدراسي الأول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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