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سلطنة عمان تبدأ حملة التحصين ضد كورونا

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سلطنة عمان تبدأ حملة التحصين ضد كورونا سلطنة عمان تبدأ حملة التحصين ضد كورونا

مصراوي Masrawy

11:23 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

مسقط- (د ب أ):

بدأت سلطنة عمان رسميا اليوم الأحد الحملة الوطنية للتحصين ضد المستجد .

وذكرت وكالة الأنباء العمانية على موقعها الإلكتروني اليوم أن الحملة انطلقت تحت شعار "التحصين_وقاية".

ووفق الوكالة ، تلقى الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا أول جرعة من لقاح " فايزر - بيونتيك " المُضاد للفيروس إيذانًا ببدء الحملة وتأكيدًا على مأمونيته.

وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت إن التلقيح سيشمل في البداية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، والتي من ضمنها العاملين في الخطوط الأمامية والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن.

وقررت سلطنة عمان الأسبوع قبل الماضي السماح باستيراد لقاح كورونا الذي طورته شركتا بيونتك و فايزر.

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مصراوي Masrawy

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