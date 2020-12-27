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لوس أنجليس تسجل 30 ألف إصابة بكورونا خلال يومين

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لوس أنجليس تسجل 30 ألف إصابة بكورونا خلال يومين لوس أنجليس تسجل 30 ألف إصابة بكورونا خلال يومين

مصراوي Masrawy

11:16 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

لوس أنجليس- (د ب أ):

استمر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات ذات الصلة في مقاطعة لوس أنجليس في الارتفاع خلال اليومين الأولين من عطلة نهاية الأسبوع الحالية التي تستمر ثلاثة أيام، حيث سجل مسؤولو الصحة يوم السبت إجمالي 30 ألف حالة إصابة تقريبا.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أن المسؤولين سجلوا 29423 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يومي عيد الميلاد وأمس السبت . وقال مسؤولون إن إعلان عدد الحالات المسجل يوم الجمعة تأخر ليوم واحد بسبب انقطاع خدمة الإنترنت في لوس أنجليس .

كما سجلت وكالات الصحة المحلية 136 حالة وفاة خلال اليومين.وسجلت لوس أنجليس نحو 14 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و88 حالة وفاة في المتوسط يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وحتى الآن، سجلت مقاطعة لوس أنجليس إجمالي أكثر من 707 ألاف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 9440 حالة وفاة.

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