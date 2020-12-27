رئيس وزراء التشيك ومسن من المحاربين القدامى يتلقيان لقاح كورونا في بث مباشر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

براغ- (د ب أ):

تلقى رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس جرعته الأولى من لقاح كوفيد-19 أمام كاميرات التلفزيون اليوم الأحد.

وتم حقن بابيس، 66 عاما، في المستشفى العسكري المركزي في براغ، في مستهل برنامج التطعيم في الدولة الواقعة في وسط أوروبا .

وقال رئيس الوزراء لهيئة الإذاعة التشيكية بعد تلقي أول جرعة من جرعتي لقاح فايزر-بيونتك إنه "لم يشعر بأي شيء" وأنه بخير.

وبالإضافة إلى بابيس، حصل إميلي ربيكوفا، وهو أحد المحاربين القدامى المشاركين في الحرب العالمية الثانية، ويبلغ عمره 95 عاما، على اللقاح. وقال: "لقد كانت وخزة بسيطة - هذا كل شيء".

وكان بابيس قد قال في وقت سابق إنه يريد أن يضرب مثلا جيدا للتشيكيين، وحذرهم من نشر معلومات مضللة عن اللقاحات عبر الإنترنت.

وقال الملياردير مؤسس حزب "آنو" الشعبوي: "لا داعي للخوف".

ونجت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير في الأشهر الأولى من الوباء، لكنها شهدت ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ الخريف.

وسجلت السلطات اليوم الأحد 3024 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. ومنذ أن بدأ الوباء، تم تأكيد 670 ألفا و599 إصابة و11044 حالة وفاة في التشيك.