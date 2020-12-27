أخبار عاجلة

رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة -
"النقل والمواصلات" تتصدى لـ4173 مخالفة في محطات المترو والقطارات -
روسيا تسعى للدوران حول القمر في خطوة تعتبر الأولى من نوعها -
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية -
"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع -
توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام -
"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس وزراء التشيك ومسن من المحاربين القدامى يتلقيان لقاح كورونا في بث مباشر

Print
رئيس وزراء التشيك ومسن من المحاربين القدامى يتلقيان لقاح كورونا في بث مباشر رئيس وزراء التشيك ومسن من المحاربين القدامى يتلقيان لقاح كورونا في بث مباشر

مصراوي Masrawy

11:14 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

براغ- (د ب أ):

تلقى رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس جرعته الأولى من لقاح كوفيد-19 أمام كاميرات التلفزيون اليوم الأحد.

وتم حقن بابيس، 66 عاما، في المستشفى العسكري المركزي في براغ، في مستهل برنامج التطعيم في الدولة الواقعة في وسط أوروبا .

وقال رئيس الوزراء لهيئة الإذاعة التشيكية بعد تلقي أول جرعة من جرعتي لقاح فايزر-بيونتك إنه "لم يشعر بأي شيء" وأنه بخير.

وبالإضافة إلى بابيس، حصل إميلي ربيكوفا، وهو أحد المحاربين القدامى المشاركين في الحرب العالمية الثانية، ويبلغ عمره 95 عاما، على اللقاح. وقال: "لقد كانت وخزة بسيطة - هذا كل شيء".

وكان بابيس قد قال في وقت سابق إنه يريد أن يضرب مثلا جيدا للتشيكيين، وحذرهم من نشر معلومات مضللة عن اللقاحات عبر الإنترنت.

وقال الملياردير مؤسس حزب "آنو" الشعبوي: "لا داعي للخوف".

ونجت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير في الأشهر الأولى من الوباء، لكنها شهدت ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ الخريف.

وسجلت السلطات اليوم الأحد 3024 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. ومنذ أن بدأ الوباء، تم تأكيد 670 ألفا و599 إصابة و11044 حالة وفاة في التشيك.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

شبكة عيون الإخبارية