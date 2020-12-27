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وزير النقل يتفقد أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري بنطاق القاهرة الكبرى

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وزير النقل يتفقد أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري بنطاق القاهرة الكبرى وزير النقل يتفقد أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري بنطاق القاهرة الكبرى

مصراوي Masrawy

11:23 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وتابع الوزير معدلات التنفيذ في كافة القطاعات بالطريق، والتقدم في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير (الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والغاز)، واطلع على التقدم في سير الإجراءات التي تقوم به الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير، وشاهد برقة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة عدد من المباني المخالفة الواقعة في حرم الطريق والتي تعوق أعمال التطوير.

و أكد وزير النقل، ضرورة الاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكباري، والتنسيق المستمر مع المحافظات ومديريات الأمن المختصة لإزالة الإشغالات المتواجدة على الطريق، حتى لا تعيق أعمال التطوير لا تشوه المظهر الحضاري، مع ضرورة استمرار العمل على مدار 24 ساعة، وأن يتم تكثيف الأعمال في كل المناطق المفتوحة للعمل، والتي ليس بها عوائق لسرعة الانتهاء منها، وأن المناطق التي يتم الانتهاء من نقل المرافق بها يتم تطويرها فورا.

وأشار إلى أن هناك قطاعات جار رصفها، وأخرى تم الانتهاء منها بالفعل مثل قطاع الأوتوستراد/ نفق سعد الدين الشاذلي، بطول 28 كيلومتر، لافتا إلى أنه تم البدء في أعمال رفع كفاءة وتطوير منظومة الإنارة باستخدام أعمدة الهاى ماست للمسافات من السلام إلى المرج، ومن الأوتوستراد إلى المريوطية.

وأضاف وزير النقل أن الطريق الدائري يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يومياً، مشيرا الى أن أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق تساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة، وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائرى الذى يربط بين كافة محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلى محافظات الجمهورية، وحيث تم التخطيط لتطوير وتوسعة الطريق ليصبح بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب 8 حارات بكل اتجاه، بالإضافة إلى وصلة صحراء الأهرام ( من صحراء الأهرام حتي طريق الواحات بطول 8 كم).

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