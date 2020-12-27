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إصابة مُسنة وابنها بسبب تسرب غاز في سوهاج

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إصابة مُسنة وابنها بسبب تسرب غاز في سوهاج إصابة مُسنة وابنها بسبب تسرب غاز في سوهاج

مصراوي Masrawy

11:14 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيبت مُسنة وابنها بحروق متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، عقب امتداد النيران لملابسهما أثناء تجهيز الطعام، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول كل من "مرزوقة. ع" 60 عامًا ربة منزل، وابنها "حاتم. س" 18 عامًا عامل ويقيمان الشوكا دائرة المركز مصابين بحروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى بأمن متفرقة بالجسد بنسبة 70%، وجرى تحويلهما لمستشفى أسيوط الجامعي.

وأفاد "سعد الدين. خ" 62 عامًا عامل "زوج الأولى ووالد الثاني" أنه أثناء قيام زوجته المذكورة بإعداد الطعام بالمنزل حدث تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز في وجود مصدر حراري، فامتدت النيران لملابسهما وحدثت إصابتهما، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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