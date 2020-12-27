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صور.. إغلاق وتشميع 16 مركزًا للدروس الخصوصية في البحيرة

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صور.. إغلاق وتشميع 16 مركزًا للدروس الخصوصية في البحيرة صور.. إغلاق وتشميع 16 مركزًا للدروس الخصوصية في البحيرة

مصراوي Masrawy

11:12 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدات المحلية بعدد من مراكز محافظة البحيرة، حملات للمرور على المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية، أسفرت عن إغلاق 16 مقرًا بنطاق 3 مراكز.

في إدارة أبوحمص، جرى إغلاق 4 مقار للدروس الخصوصية بمنطقة أرض الإصلاح بنهاية شارع 20 بالمدينة وأخذ إقرارات على المدرسين، بعدم إعطاء دروس خصوصية مرة أخرى.

وفي إدارة بندر كفر الدوار جرى المرور بمنطقة الساهرة وإغلاق 5 مراكز ومقران لمدرسين لغة انجليزية ورياضيات خارج التربية والتعليم.

وفي إدارة رشيد جرى إغلاق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية أحدهما خلف المتحف والآخر في شارع الشيخ، كما جرى إغلاق 3 مقار للدروس خالية من الطلاب.

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