إيداعها بـ"أم زغيو".. رفع السيارات المهملة في شوارع الإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

شنت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للورش والمشروعات، اليوم، حملة لرفع السيارات المتروكة والمهملة بشوارع أحياء الجمرك والعجمي.

من جانبه، قال رجب النقيدي، رئيس حي الجمرك، إن الحملة أسفرت عن التحفظ على عدد كبير من السيارات المتروكة، وجرى إيداعها وحدة التحفظ على المركبات بأم زغيو.

تأتي الحملة تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رقم 684 لسنة 2020، والذي ينص على رفع السيارات المتهالكة والمتروكة على جانبي الطرق.

ويشمل القرار عدم الإفراج عن تلك السيارات إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة وإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها، لتشويها المظهر الحضاري والجمالي.

وتهدف الحملة للقضاء على ظاهرة السيارات المتروكة بالشوارع والتي من الممكن استغلالها في الأعمال التخريبية والإرهابية، خاصة بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة.