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مكة.. ضبط 1413 مخالفة خلال 6460 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية

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ضمن إجراءات التأكد من التزام المحال بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

مكة.. ضبط 1413 مخالفة خلال 6460 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفّذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، ممثلاً في إدارة تفتيش المنطقة خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية بالمنطقة والبالغ عددها 6460 جولة، عن ضبط 1413 مخالفة.

وشملت الجولات التفتيشية محافظات جدة بواقع 3051 جولةً ضُبطت خلالها 768 مخالفة، والطائف 1330 جولة ضُبطت خلالها 409 مخالفات، والعاصمة المقدّسة 1579 جولة ضُبطت خلالها 207 مخالفات، والقنفذة 500 جولة ضُبطت خلالها 29 مخالفة.

تأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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