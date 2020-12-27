سيطرة على حريق داخل مخزن أخشاب في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب بمخزن خشب بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" الصحراوي، بالقُرب من ميدان "الطيارة" ببلبيس.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن خشب بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" بالقُرب من ميدان "الطيارة".

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما تبين نشوب الحريق بمخزن من طابق واحد، ولم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد أسباب اندلاعه.