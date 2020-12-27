مصرع طفل إثر حادث تصادم في المنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي طفل مصرعه من قرية شبرا بلولة، التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، جراء تعرضه للاصطدام بمركبة دراجة آلية "توكتوك".

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز منوف، يفيد بوفاة الطفل "إ.م.ع" 7 اعوام، ومقيم بقرية شبرا بلولة دائرة المركز، إذ أصيب بنزيف داخلي في البطن، ورشح في المخ، إضافة إلى تعرضه لكدمات متنوعة، وتوفى داخل المستشفى.

وأكدت التحريات أن وفاة الطفل جاءت جراء حادث تصادم بمركبة توكتوك يقوده "م.ع.ش" 33 عام، وتحفظت الشرطة على التوكتوك والسائق واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14077 جنح مركز منوف، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت التصريح الدفن.