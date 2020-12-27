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إيطاليا تبدأ في تطعيم أفراد الرعاية الصحية بلقاح كورونا

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إيطاليا تبدأ في تطعيم أفراد الرعاية الصحية بلقاح كورونا إيطاليا تبدأ في تطعيم أفراد الرعاية الصحية بلقاح كورونا

مصراوي Masrawy

10:48 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

روما- (د ب ا):

بدأت إيطاليا، التي سجلت أعلى حالات وفاة بفيروس كورونا، اليوم الأحد في تطعيم أفراد الرعاية الصحية، وذلك في إطار حملة تطعيم واسعة النطاق في دول الاتحاد الأوروبي تهدف لإعادة الحياة لطبيعتها.

ومثلما أظهرت الصورة التي نشرتها وزارة الصحة، بدأ العاملون في مجال الرعاية الصحية صباح اليوم في تلقي اللقاح، وذلك بعد يوم من وصول نحو 10 آلاف جرعة من لقاح فايزر/بيونتيك لإيطاليا.

وكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تغريدة قال فيها" هذا التاريخ سوف يعيش معنا للأبد".

وبدأت إيطاليا في تطعيم أفراد مجال الرعاية الصحية ومعظم أفراد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، قبل أن تبدأ تدريجيا في توسيع عملية التطعيم لتشمل جميع أفراد الشعب.

وقالت وزارة الصحة إنه بعد الـ 10 آلاف جرعة التي وصلت إيطاليا، سوف تبدأ نحو 470 ألف جرعة من اللقاح في الوصول أسبوعيا.

ويشار إلى أن إيطاليا كانت أول دولة غربية تتضرر بصورة كبيرة من الفيروس، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 71 ألف حالة وفاة بالفيروس.

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