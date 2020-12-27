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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

قال وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، إن ما تشهده مصر من نهضة عظيمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو كل مصري إلى الفخر بما تم ويتم على أرض مصر من نهضة حقيقية وشاملة في مختلف المجالات.

وأضاف في تصريحات لـ "مصراوي"، الأحد، أنه تم توقيع اتفاقات بين وزارتي الأوقاف السودانية والمصرية لعقد ورش تدريبية مشتركة سيكون لها مردود موسع على أرض الواقع، متابعا:" في السودان نعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم".

وقال وزير الأوقاف السوداني، إن هناك تعاون بين هيئة الأوقاف المصرية، وديوان الوقف الإسلامي بالخرطوم، من خلال تبادل للخبرات و الأنشطة، وعقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة بين المجلس الأعلى للحج و العمرة في السودان وإدارة الحج التابعة لوزارة الداخلية في مصر لتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن توجد مجموعة من أئمة السودان تتدرب حاليا في إدارة مركز المعلومات في الحج و العمرة بالقاهرة لمدة أسبوعين، وسيكون هناك لقاء مشترك عقب الانتهاء من الدورة.

وقال إنه وجد الدولة المصرية وحكومتها متقدمة سواء اقتصاديا أو سياسيا أو استثمارية أو في وقوفها مع مواطنيها في مشروعات الإسكان والاستثمار العام وظهر ذلك جليا في مدينة العلمين الجديدة، مشيدا بالروح الوطنية التي تسود بين العاملين في المشروعات القومية التي تتم بأيدِ وعقول وأموال مصرية.

وأثنى مفرح، على دور الإعلام المصري في إبراز جوانب زيارته للقاهرة، وإظهار نتائج الاجتماعات المشتركة بين البلدين الشقيقين، قائلا:" الإعلام المصري نجح في دوره وما لمسته هي التغطية الإعلامية الكبيرة سواء من الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، حيث كانوا محل احترام وتقدير من الشعب السوداني".

ولفت وزير الأوقاف السوداني، إلى أن عناصر النظام البائد كانت تعمل على ضرب العلاقات المصرية السودانية في الحقبة الزمنية البائدة، مشيرا إلى أن الإعلام المصري قام بدوره في تصحيح الصورة لدى البعض".

وافتتح الدكتور محمد مختار مختار جمعة وزير الأوقاف، ونظيره السوداني نصر الدين مفرح، الاثنين الماضي، الدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر والسودان، والتي تستمر لمدة أسبوعين.

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