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كورونا في .. 552 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة

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كورونا في روسيا.. 552 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة كورونا في .. 552 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة
خلال الـ 24 ساعة الماضية وتوزعت بين كافة أقاليم البلاد الـ 85

كورونا في روسيا.. 552 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة

لأول مرة منذ أربعة أيام، سجّلت السلطات الصحية الروسية أقل من 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في ، اليوم الأحد، في تقريرها اليومي، عن رصد 28284 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 29258 إصابة أمس السبت، و29018 إصابة الجمعة، و29935 إصابة الخميس.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ 85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6620 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3761 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 15% من المرضى الجدد.

ولا يزال معدل الوفيات الجديدة من جرّاء مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه كورونا في روسيا عند مستوى مستقر لليوم الثالث على التوالي، بتسجيل 552 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 567 وفاة أمس السبت، و563 وفاة الجمعة.

ووفق "روسيا اليوم" تماثل 24390 مريضاً في روسيا للشفاء من العدوى خلال اليوم الأخير.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و50248 إصابة مؤكدة؛ منها 54778 حالة وفاة، و544641 حالة نشطة، ومليونان و450829 حالة شفاء.

وتجاوز عدد الفحوصات المختبرية التي أجريت في البلاد لتشخيص الإصابات بالوباء عتبة الـ 89 مليوناً (494 ألفاً منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 656 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وانطلقت في روسيا، في وقت سابق من الشهر الجاري، حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي على مستوى العالم.روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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