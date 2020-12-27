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يحل الأهلي ضيفاً على الرائد اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 10 للدوري

أعلنت لجنة المسابقات بدوري المحترفين، إقامة مواجهة الأهلي والتعاون في مكة المكرّمة.

وقال الحساب الرسمي لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عبر تويتر: قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، إقامة مباراة فريقي (الأهلي والتعاون)، ضمن مباريات الجولة (11)، من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرّمة.

ويحل الأهلي ضيفاً على الرائد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ10، بينما يواجه التعاون منافسه العين.