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"قوارض" وغياب للإجراءات الاحترازية تغلق منشأة رياضية نسائية بعزيزية مكة

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"قوارض" وغياب للإجراءات الاحترازية تغلق منشأة رياضية نسائية بعزيزية مكة "قوارض" وغياب للإجراءات الاحترازية تغلق منشأة رياضية نسائية بعزيزية مكة
بعد رصد عدة مخالفات بينها تدني مستوى النظافة وعدم الالتزام بالبروتوكولات الوقائية

أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في إدارة الرقابة النسائية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، منشأة رياضية نسائية في نطاق بلدية العزيزية بمكة المكرمة.

وأوضحت مديرة الرقابة النسائية العنود بنت منسي البقمي، أن الفِرَق الرقابية النسائية أغلقت المنشأة الرياضية النسائية لعدة مخالفات تمثلت في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار ومخالفة البروتوكولات الوقائية، ووجود آثار قوارض، وتدني في مستوى النظافة، إضافة إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية؛ حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وشددت "البقمي" على تكثيف الجولات الرقابية النسائية على جميع المنشآت التي تخص الجانب النسائي؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كل الاشتراطات؛ حرصًا على كل ما يمس سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو منصات التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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