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نتنياهو: إسرائيل ستلقّح ربع سكانها ضدّ كوفيد-19 في غضون شهر

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نتنياهو: إسرائيل ستلقّح ربع سكانها ضدّ كوفيد-19 في غضون شهر نتنياهو: إسرائيل ستلقّح ربع سكانها ضدّ كوفيد-19 في غضون شهر

مصراوي Masrawy

10:25 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

تل أبيب- (أ ف ب):

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت أن الدولة العبرية تعتزم تلقيح ربع سكّانها ضد المستجد في غضون شهر من أجل العودة الى الحياة الطبيعية ما قبل كورونا.

وقال نتانياهو في تسجيل "تحدثت خلال نهاية الأسبوع مع رؤساء الشركات التي تزوّدنا باللقاحات وقلت لهم إنّ هدفنا بحلول نهاية الاسبوع المقبل هو إعطاء 150 ألف لقاح في اليوم".

وأضاف "هذا يعني أنّه في غضون 30 يوماً من بلوغ هذه الوتيرة نكون قد أعطينا 4,5 مليون لقاح"، مضيفاً "وبما أنّ كلّ شخص يحتاج الى جرعتين، سنكون بعد شهر قد لقّحنا 2,25 مليون مواطن إسرائيلي".

ونتانياهو كان أول اسرائيلي يتلقّى اللّقاح في 19 ديسمبر، قبل إطلاق برنامج التلقيح الوطني الإثنين.

وبحلول صباح الجمعة كان 210 ألف شخص قد تلقّوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر-بيونتيك.

وقال نتانياهو إنه يأمل أن تساعد حملة التطعيم إسرائيل "على الخروج من أزمة فيروس كورونا"، ما يسمح لها بإعادة فتح اقتصادها.

وجاءت تصريحاته في الوقت الذي تستعدّ فيه إسرائيل الأحد لفرض إغلاق عام لمدة أسبوعين هو الثالث منذ بدء الوباء بعد تزايد حادّ في عدد الإصابات.

وسيتمّ منع الإسرائيليين من الابتعاد أكثر كيلومتر واحد عن منازلهم وإغلاق جميع الأعمال باستثناء خدمات التسليم إضافة إلى إغلاق جزئي للمدارس.

وسجّلت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة 398,015 إصابة بفيروس كورونا و3,203 وفاة.

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