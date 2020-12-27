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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

قالت الطالبة "ملك أسامة"، ابنة قرية كفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إن فكرة تنفيذ "بدلة ذاتية التنفس"، بدأت قبل عامين حين كانت في الصف الثاني الإعدادي، وأرادت صناعة "بدلة" يمكنها تحويل الغازات الخارجية إلى الأكسجين ونقله لداخلها.

وأضافت الطالبة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"،أنها تقدمت بالمشروع بعد فترة طويلة من البحث ومراجعة دكاترة مختصين بالفيزياء والكيمياء، حتى نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة، وبمجرد تقديمها إلى جامعة المنوفية تبنتها وسعت في توثيق البحث في الأكاديمية الحديثة لبراءات الاختراع بالقاهرة.

وأكدت أنه حال تطبيق الفكرة سيتمكن رائد الفضاء والغواص تحت الماء، من التنفس بسهولة دون الحاجة لحمل اسطوانات أكسجين، عرضت أصحابها للموت بعدما نفذت منهم في ظروف صعبة، وتابعت: "الأطباء ستنتهي أزماتهم مع العدوى ولن يصل إليهم فيروس كورونا مُجددًا".

من جانبه، أوضح "أسامة سويلم" والد الطالبة، أن كل بيت ربما فيه مخترعين صغار، هم كالورد المزروع يحتاج للاهتمام والتشجيع لتحفيزهم وجعلهم مصنعًا للأفكار والاختراعات، والطموح يواجه بالمُحبطين، لكن حين تصل لهدفك سيصفق لك الجميع وقتها.