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تحرير 30 مخالفة خلال حملة تموينية على المخابز في بورسعيد

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تحرير 30 مخالفة خلال حملة تموينية على المخابز في بورسعيد تحرير 30 مخالفة خلال حملة تموينية على المخابز في بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:25 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية والتجارة الداخلية، برئاسة ناصر ثابت، حملة، اليوم الأحد، على الأسواق والمطاعم والمخابز، للتأكد من مدى صلاحية المنتجات والمواد الغذائية، وذلك لحماية المواطنين من السلع الفاسدة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر تلاعب بوزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين، و4 محاضر إثبات حالة لعدم نظافة أدوات العجين بها، ومحضرين إثبات حالة عدم حودة مواصفات الرغيف.

كما جرى تحرير 12 محضر عدم إعلان عن مواد غذائية، و10 محاضر شهادت صحية للعاملين بالمواد الغذائية.

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