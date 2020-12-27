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محافظ سوهاج: تخطينا 130 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

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محافظ سوهاج: تخطينا 130 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء محافظ سوهاج: تخطينا 130 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

مصراوي Masrawy

10:21 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، تلقي 130 ألفاً و414 طلب تصالح تقدم بها المواطنين منذ بدء التصالح وحتى الآن على مخالفات البناء.

وأوضح "الفقي" أنه جرى تحصيل مبلغ591 مليون و383 ألف جنيه، مشيرًا إلى انتهاء المدة الزمنية المحددة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بنهاية الشهر الجاري الموافق الخميس 31 ديسمبر.

ولفت "الفقي" إلى أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم.

وأكد المحافظ على استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء حتى السادسة مساء، بالإضافة إلى تلقي الطلبات بالوحدات القروية تيسيرًا على المواطنين.

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