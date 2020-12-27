توصيل الغاز الطبيعي لـ23 مخبزًا بلديًا في جهينة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن أحمد البدري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة شمالي محافظة سوهاج، اليوم الأحد، التنسيق مع شركة غاز الأقاليم بسوهاج، والإدارة التموينية بالمركز، لتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من المخابز البلدي.

وأوضح "البدري" أن ذلك طبقًا لبروتوكول تعاون مشترك بين وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المخابز البلدية في المحافظات، مشيرا إلى أنه سوف يجرى توصيل الغاز الطبيعي ل 23 مخبزًا بلديًا كمرحلة أولى من تطبيق البروتوكول.

وأوضح رئيس مركز ومدينة جهينة أن هذا المشروع، سوف يساعد على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة والتكلفة الاقتصادية لقطاع المخابز البلدية.