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غلق 32 صيدلية مخالفة خلال حملات تفتيشية في المنوفية

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غلق 32 صيدلية مخالفة خلال حملات تفتيشية في المنوفية غلق 32 صيدلية مخالفة خلال حملات تفتيشية في المنوفية

مصراوي Masrawy

10:08 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، على الغلق الإداري لـ32 صيدلية بمراكز شبين الكوم، بركة السبع، السادات، الباجور، لمزاولة النشاط بدون تواجد المدير المسئول، وذلك بناءً علي المادة رقم 19، 20، 22 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

أشار الدكتور فيصل جودة مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، إلى أنه تبين من خلال التفتيش مخالفة 13 صيدلية بمركز بركة السبع، 12 صيدلية بمركز الباجور ، 4 صيدليات بمدينة شبين الكوم، 3 صيدليات بمركز السادات، وأن الصيدليات تزاول النشاط في عدم تواجد المدير المسئول ومخالفتهم القوانين واللوائح، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية "إدارة الصيدلة".

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

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