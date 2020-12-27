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رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:51 مساءً
"النقل والمواصلات" تتصدى لـ4173 مخالفة في محطات المترو والقطارات
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:49 مساءً
روسيا تسعى للدوران حول القمر في خطوة تعتبر الأولى من نوعها
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:49 مساءً
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:49 مساءً
"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:34 مساءً
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:34 مساءً
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:34 مساءً
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:34 مساءً
توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:34 مساءً
"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:34 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
3 رجال يعشقون نور في جمال الحريم.. أعرف الحكاية
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فيديو اليوم السابع
الأحد 27 ديسمبر 2020 10:12 صباحاً
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