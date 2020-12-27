أخبار عاجلة

"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع -
توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام -
"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية -
بالفيديو .. شاهد أفضل 20 صورة للأرض من الفضاء بتوقيع "ناسا" -
"الغامدي": جاهزون لاستقبال المصلين في المسجد النبوي خلال الإجازة -
أذربيجان تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول أوروبية -
‏ماكرون: بريطانيا ستظل حبيبتنا والأشهر الأولى من 2021 ستكون صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. BBC News عربي

الثورة التونسية: أين العدالة الانتقالية؟

Print

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
إيران: عام التحديات والمفاجآت

إيران: عام التحديات والمفاجآت

بعد حرق مخيم للاجئين السوريين بشمال لبنان، من يحميهم؟ ومن يساعدهم؟ | نقطة حوار

بعد حرق مخيم للاجئين السوريين بشمال لبنان، من يحميهم؟ ومن يساعدهم؟ | نقطة حوار

"دنيانا في 2020"

"دنيانا في 2020"

زوجان مصريان يقرران عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي في وثيقة زواجهما، ودار الإفتاء تعلق

زوجان مصريان يقرران عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي في وثيقة زواجهما، ودار الإفتاء تعلق

شبكة عيون الإخبارية