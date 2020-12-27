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صور.. وكيل تعليم أسوان يكرم الفائزين في مسابقات الجمهورية

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صور.. وكيل تعليم أسوان يكرم الفائزين في مسابقات الجمهورية صور.. وكيل تعليم أسوان يكرم الفائزين في مسابقات الجمهورية

مصراوي Masrawy

09:40 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

أسوان – إيهاب عمران:

كرم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى المسابقة الإرشادية.

وشمل التكريم إدارة نصر النوبة لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مراكز التدريب، ومدرسة الشيخ موسى على الإعدادية بإدارة نصر النوبة التعليمية لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة مرشدات إعدادي، ومدرسة صلاح الدين الباقر الثانوية بإدارة نصر النوبة التعليمية لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية مرشدات ثانوى، مدرسة سعاد ماهر الثانوية الفندقية بإدارة أسوان التعليمية لحصولها على مستوى أول تعليم فني على مستوى الجمهورية في المسابقة الإرشادية، التربية الخاصة وضعاف السمع بإدارة كوم امبو التعليمية لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الزهرات، وروضة مدرسة محمد متولي الشعراوي لحصولها على مستوى ثاني على مستوى الجمهورية فى مسابقة البراعم، ومدرسة الفرنسيسكان الخاصة بادارة كوم امبو لحصولها على المستوى الأول، زهرات على مستوى الجمهورية.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لجميع الفائزين، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والمدارس التى صعدت لتصفيات الجمهورية فى مختلف الأنشطة والمسابقات.

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