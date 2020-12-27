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هيئة المهندسين تنظم اختبارات الممارسات الهندسية "PE" بالدمام

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هيئة المهندسين تنظم اختبارات الممارسات الهندسية "PE" بالدمام هيئة المهندسين تنظم اختبارات الممارسات الهندسية "PE" بالدمام
يهدف لقياس معرفة المهندس بالقواعد واللوائح المهنية والسلوك الأخلاقية

هيئة المهندسين تنظم اختبارات الممارسات الهندسية

نظّمت الهيئة للمهندسين اختبارات الممارسات الهندسية "PE" في مدينة الدمام أمس لاختبار قدرات المهندسين الاحترافية.

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، أن هذه الاختبارات تهدف إلى قياس قدرة المهندس على تطبيق معرفته وخبرته في ممارسة العمل الهندسي المتوافق مع مؤهله التعليمي وخبرته العملية، مهنيًّا واحترافيًّا، كما يهدف الاختبار أيضًا لقياس معرفة المهندس بالقواعد واللوائح المهنية والسلوك الأخلاقية المنظمة لممارسة مهنة الهندسة في المملكة.

وأشار إلى أن هذا الاختبار يعد المرحلة الأولى حيث اختبر المهندسون في ثلاثة تخصصات هندسية هي: (الهندسة الكيميائية، هندسة أنظمة الحراريات والموائع، وهندسة الحماية من الحريق)؛ مبينًا أنه سيتم في مطلع العام القادم إطلاق عدد من التخصصات الهندسية والمعمارية كمرحلة ثانية؛ وذلك تطبيقًا لنظام مزاولة المهن الهندسية ولرفع كفاءة الممارسات المهنية في سوق العمل السعودي.

واشترطت الهيئة على المختبرين للتقدم لهذه الاختبارات؛ أن يكون المهندس حاصلًا على عضوية سارية من الهيئة السعودية للمهندسين، وكذلك خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال تخصصه الدقيق.الهيئة السعودية للمهندسين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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