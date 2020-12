جوجل تضيف 4 ألعاب لخدمة Stadia Pro خلال يناير 2021

★ ★ ★ ★ ★

أعلنت الشركة أن نحو 400 لعبة جديدة في طريقها لخدمة بث ألعاب

من المنتظر أن تحصل منصة Stadia لبث الألعاب من جوجل على 4 ألعاب جديدة إلى مجموعتها كجزء من خدمة Stadia Pro في يناير 2021، حيث تشمل الألعاب Ary and the Secret of Seasons وFigment وF1 2020 وHotline Miami، وفقًا لتقرير 9To5Google.

وتبلغ تكلفة Figment نحو 19.99 دولار، على الرغم من أن الرحلة الموسيقية مخفضة حالياً بمبلغ 11.99 دولار، أما F1 2020 هي أغلى لعبة معروضة في هذه الدفعة بسعر 59.99 دولار، ويتم عرضها حالياً مقابل 29.99 دولار، فيما سيتوافر Ary and the Secret of Seasons وHotline Miami مقابل 39.99 دولار و9.99 دولار على التوالي وفق "اليوم السابع".

ويوجد حالياً أكثر من 30 لعبة متوافرة كجزءٍ من اشتراك Stadia Pro الذي يكلف 9.99 دولار شهرياً، وأعلنت جوجل أن نحو 400 لعبة جديدة في طريقها لخدمة بث ألعاب Stadia Cloud، وفي مقابلة حديثة مع Mobile Syrup، قال Jack Buser، مدير Stadia للألعاب، إن معظم هذه الألعاب ستصل في عام 2021 وما بعده.

وفي الوقت نفسه، تقدم جوجل إصداراً تجريبياً لخدمة بث ألعاب Stadia Pro Cloud مجاناً تماماً، ولا تتطلب حتى طريقة دفع مقدماً، وتتوافر الإصدارات التجريبية التي مدتها شهر واحد منذ أبريل من هذا العام عندما تم إطلاق المستوى المجاني، ولكنها تطلبت دائماً طريقة دفع مقدماً حتى تستمر النسخة التجريبية تلقائياً عند انتهاء الشهر المجاني.