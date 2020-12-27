تسجيل أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في قارة أفريقيا

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مصراوي Masrawy

أديس أبابا - (أ ش أ):

أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء قارة أفريقيا، ذلك بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 60 ألف حالة وفاة.

وأفادت المراكز - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن " الأمريكية اليوم الأحد - بأن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ مليونين و623 ألفا و86 حالة إصابة بالفيروس فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 61 ألفا و954 حالة في قارة أفريقيا حتى يوم أمس (السبت).

وتم اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس في جنوب أفريقيا منذ أيام قليلة مما تسبب في إغلاق بعض الدول لحدودها أمام المسافرين من هذه الدولة الأفريقية، وذلك بسبب مخاوف من أن تكون هذه السلالة مرتبطة بما تم اكتشافه في المملكة المتحدة مؤخرا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.