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الوباء يواصل انتشاره.. هنا تجد آخر إحصائيات "كورونا" حول العالم

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الوباء يواصل انتشاره.. هنا تجد آخر إحصائيات "كورونا" حول العالم الوباء يواصل انتشاره.. هنا تجد آخر إحصائيات "كورونا" حول العالم
لا تزال أميركا تتصدّر الدول قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات

الوباء يواصل انتشاره.. هنا تجد آخر إحصائيات

أظهر أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء المستجد، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بلغ 80 مليوناً و720 ألفاً و289 إصابة.

وأوضحت الإحصائيات، أن العالم سجّل مليوناً و764 ألفاً و698 وفاة.. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 56 مليونا و911 ألفاً و409 متعافين.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجّلت دول العالم أمس السبت، 451 ألفاً و472 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 7111 حالة وفاة.

ولا تزال أميركا تتصدّر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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