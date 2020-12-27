أخبار عاجلة

"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع -
توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام -
"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية -
بالفيديو .. شاهد أفضل 20 صورة للأرض من الفضاء بتوقيع "ناسا" -
"الغامدي": جاهزون لاستقبال المصلين في المسجد النبوي خلال الإجازة -
أذربيجان تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول أوروبية -
‏ماكرون: بريطانيا ستظل حبيبتنا والأشهر الأولى من 2021 ستكون صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أضفها إلى نظامك الغذائي.. 5 أطعمة غنية بالبروتين

Print
أضفها إلى نظامك الغذائي.. 5 أطعمة غنية بالبروتين أضفها إلى نظامك الغذائي.. 5 أطعمة غنية بالبروتين
أحد المفاتيح الأساسية للتمتع بالصحة والرشاقة وقوة الجسم

أضفها إلى نظامك الغذائي.. 5 أطعمة غنية بالبروتين

يعتبر البروتين أحد المفاتيح الأساسية للتمتع بالصحة والرشاقة والمحافظة على قوة الجسم؛ لذلك ينصح خبراء الصحة، الناسَ بالحرص على تواجده في مختلف الوجبات اليومية.

وذكر موقع "هيلث لاين" أن البروتين يحتاجه الصغير والكبير؛ إذ يشكل اللبنات الأساسية للأعضاء والعضلات والجلد والهرمونات.

وأبرز أن جسم الإنسان يحتاج يوميًّا على الأقل 45 غرامًا من البروتين للنساء و56 غرامًا للرجال.

فيما يلي قائمة تضم 5 أطعمة غنية بالبروتين:

البيض: مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن والدهون الصحية ومضادات الأكسدة. يحتوي على 78 سعرة حرارية و6 غرامات من البروتين.

اللوز: غني بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الألياف والمنغنيز والمغنيسيوم. يحتوي على 6 غرامات من البروتينات و164 سعرة حرارية (لكل 28 غرامًا).

صدر دجاج: من أشهر الأطعمة الغنية بالبروتين. محتوى البروتين فيه 53 غرامًا و284 سعرة حرارية وفق "سكاي نيوز".

الحليب: يحتوي على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم تقريبًا. وإذا كنت قلقًا بشأن ، فيُنصح بشربه قليل الدسم أو خالي الدسم. كوب واحد من الحليب يحتوي على 149 سعرة حرارية و8 غرامات من البروتين.

لحم البقر: يعتبر غنيًّا بالبروتين، بالإضافة إلى نسبة عالية من الحديد وفيتامين بـ12. ومحتوى البروتين في كل 85 غرامًا هو 25 غرامًا من البروتين و186 سعرة حرارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - مشروبات لحرق الدهون وتعزيز المناعة

8 الصبح - مشروبات لحرق الدهون وتعزيز المناعة

شبكة عيون الإخبارية