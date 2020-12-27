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البرازيل تسجل 307 حالات وفاة و17 ألفا و 246 إصابة جديدة بكورونا

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البرازيل تسجل 307 حالات وفاة و17 ألفا و 246 إصابة جديدة بكورونا البرازيل تسجل 307 حالات وفاة و17 ألفا و 246 إصابة جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

08:41 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

برازيليا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، تسجيل 17 ألفا و246 إصابة جديدة بفيروس كورونا و307 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت وزارة الصحة ـ في بيان أوردته قناة " اليوم" ، اليوم الأحدـ أن البرازيل سجلت نحو 7.5 مليون حالة إصابة مؤكدة، و190 ألفا و 795 حالة وفاة جراء المستجد.
من جهته، قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إنه ليس قلقا بشأن التأخر في طرح لقاحات.
ويتعرض بولسونارو لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع الجائحة، وهو من أبرز المتشككين فيها على مستوى العالم، ويواجه ضغوطا في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بطرح لقاح في البرازيل.

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