حملة التطعيم الشامل ضد كورونا تنطلق في أوروبا اليوم

★ ★ ★ ★ ★

جاءت تزامنًا مع القيود المشددة بسبب تدهور الوضع الوبائي

بدأت الدول الأوروبية حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا، معتمدة اللقاح الذي أنتجته شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، تزامنًا مع القيود المشددة بسبب تدهور الوضع الوبائي.

وفي وقت سابق أعربت المفوضية الأوروبية، عن أملها في أن تنطلق حملة التطعيم هذه ضد الفيروس في 27- 29 ديسمبر الجاري.

هذا ومن المقرر أن يبدأ عدد من الدول الأوروبية حملة تلقيح شاملة اليوم الأحد، ومن بين هذه الدول: (ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والنمسا، وإستونيا، وليتوانيا، وبولندا، وبلغاريا).

ووفق "روسيا اليوم" ستبدأ أيرلندا، حملة التطعيم في 30 ديسمبر، وفي بلجيكا من المقرر أن تنطلق الحملة غدًا الاثنين.

ولم تستطع دول الاتحاد الأوروبي البدء في التطعيم الشامل قبل الموافقة على الدواء من قِبَل الجهات الصحية المعنية في الاتحاد الأوروبي. وقد سمحت المفوضية الأوروبية -الاثنين الماضي- بدخول لقاح "فايزر- بيونتيك" إلى السوق الأوروبية، بعد تقييم إيجابي من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).فيروس كورونا الجديد