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أمطار غزيرة على ينبع وضواحيها.. والأرصاد: مستمرة حتى الساعة 4 عصرًا

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تسببت في جريان عدد من الأودية والشعاب وسط تحذيرات من الدفاع المدني

أمطار غزيرة على ينبع وضواحيها.. والأرصاد: مستمرة حتى الساعة 4 عصرًا

هطلت فجر اليوم الأحد أمطار غزيرة على محافظة ينبع وضواحيها وجميع مراكزها وقراها، مصحوبة بنشاط في الرياح وصواعق رعدية وزخات من البرد.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان عدد من الأودية والشعاب؛ فيما تركزت بدايتها مساء أمس الأحد على مراكز شمال المحافظة، وامتدت إلى بعض مراكزها وقراها.

وشملت الأمطار: (ينبع البحر، وينبع الصناعية، وينبع النخل وجميع مراكزها وقراها)؛ فيما هطلت أمطار متوسطة على محافظتي العيص وبدر، جعلها الله سُقيا رحمة وبركة وعَمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار بحسب تقرير من المركز الوطني للأرصاد إلى الساعة الرابعة من عصر اليوم الأحد، وسط تحذيرات وتنبيهات من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظتي بدر وينبع، إضافة للتنبيهات من الإدارة العامة للدفاع المدني بالابتعاد عن بطون الأودية وما تُخَلفه الأمطار من مستنقعات نتيجة السيول التي جرت من خلالها عدة أودية؛ فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة على محافظة ينبع إلى تجمع المياه بشوارع بعض الأحياء بعد امتلائها بالمياه المتجمعة لتتحول إلى بحيرات بسبب غياب شبكات التصريف فيما استنفرت الجهات المعنية جهودها لمواجهة تجمع المياه في الأحياء، وبذلت جهودًا في تصريفها بعدما غمرت الشوارع والأحياء ‏من المناطق غير المخدومة بالتصريف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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