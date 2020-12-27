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رسمياً.. سلطنة عُمان تبدأ حملة التلقيح للتحصين ضد كوفيد-19

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رسمياً.. سلطنة عُمان تبدأ حملة التلقيح للتحصين ضد كوفيد-19 رسمياً.. سلطنة عُمان تبدأ حملة التلقيح للتحصين ضد كوفيد-19
قالت: تستهدف في المرحلة الأولى الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض

رسمياً.. سلطنة عُمان تبدأ حملة التلقيح للتحصين ضد كوفيد-19

أطلقت سلطنة عُمان، صباح اليوم، رسمياً، الحملة الوطنية للتلقيح ضد .

وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء العمانية، أمس السبت، أنها تستهدف في المرحلة الأولى الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض؛ من ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.

يُشار إلى أن أول دفعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، وصلت قبل يومين عبر مطار مسقط الدولي، وتتضمن 15 ألفاً و600 جرعة، فيما سيصل نحو 28 ألف جرعة أخرى لسلطنة عُمان بحلول يناير المقبل.

ولقاح "فايزر- بيونتيك" الذي أنتجته شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع بيونتيك الألمانية مصُمّم لتحفيز الجهاز المناعي للجسم على إنتاج الأجسام المضادة لفيروس كوفيد-19 ومحاربته على نحو مأمون وسيكون عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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