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رئيسة "يوروبول" تحذر من لقاحات وهمية محتملة لفيروس كورونا

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رئيسة "يوروبول" تحذر من لقاحات وهمية محتملة لفيروس كورونا رئيسة "يوروبول" تحذر من لقاحات وهمية محتملة لفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

07:58 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ):
حذرت رئيسة الشرطة الأوروبية "يوروبول" من خطورة لقاحات وهمية محتملة لفيروس كورونا.

وذكرت كاترين ديبول مديرة اليوروبول في تصريحات نشرتها صحف تابعة لمجموعة فونكه الإعلامية اليوم الأحد عن خطر حقيقي يتمثل في أن المجرمين قد يحاولون استغلال الطلب الهائل على اللقاحات.

وقالت ديبول إن المسؤولين رصدوا بالفعل علامات ملموسة على وجود احتمال تلاعب، مثل اللقاحات المزعومة المعروضة للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت المستهلكين بتوخي الحذر، قائلة إن أي شخص انتهز فرصة الحصول على مثل هذه العروض من المرجح أن يجد نفسه أنه لم يحصل على شيء أو تلقي لقاحا وهميا منوهة إلى أن الوضع الأخير يمكن أن يمثل أيضا تداعيات خطيرة على الصحة.

وأشارت ديبول إلى أن "يوروبول" قد أرسلت بالفعل تحذيرات مناسبة ودعت الدول الأعضاء في التكتل إلى المضي قدماً بحذر.

وأضافت أن السلطات يجب أن تكون مستعدة أيضا لمحاولات سرقة اللقاح. وقالت إن هيئة الشرطة حددت نقاط ساخنة محتملة.

وأشارت ديبول إلى أن ادارات الشرطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تعمل معا لحماية عمليات نقل اللقاح.

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