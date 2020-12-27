الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 22 إصابة جديدة بينها 12 حالة بعدوى محلية

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مصراوي Masrawy

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 22 إصابة جديدة بينها 12 حالة بعدوى محلية تم تسجيل 7 منها في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين و5 حالات في العاصمة (بكين)، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86955 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع أربع حالات وافدة في شنجهاي، وثلاث في بكين واثنتين في تشجيانغ وحالة واحدة في آنهوي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4203 حالات غادر منها 3933 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة، أن 16 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81987 شخصا، مشيرة إلى أن 11954 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة، أنه تم أمس تسجيل 15 حالة جديدة بدون أعراض بينها 11 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 251 حالة منها 206 وافدين من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 8540 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 136 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 783 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 7394 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و647 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل، ذكرت السلطات المحلية في بلدية تيانجين الواقعة شمالي الصين أنها عثرت على فيروس كورونا الجديد على عينات من أغذية مجمدة مغلفة مستوردة.

وأوضح مركز الوقاية من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والسيطرة عليه في تيانجين –في بيان اليوم- أنه خلال فحص أغذية سلسلة التبريد المستوردة، عثرت السلطات على الفيروس على عينات من عبوات الأسماك في مخازن مبردة قبل طرحها في الأسواق، فيما تم تطهير البيئة المحيطة بالمنطقة ووضع الأشخاص الذين تعاملوا مع الشحنة والمخالطين لهم قيد الحجر الصحي.