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باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 471 ألفا و335 حالة

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باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 471 ألفا و335 حالة باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 471 ألفا و335 حالة

مصراوي Masrawy

07:46 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

إسلام أباد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 471 ألفا و335 حالة، وذلك عقب تسجيل 1853 حالة إصابة جديدة.
وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9874 حالة، وذلك عقب تسجيل 58 حالة وفاة جديدة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 422 ألفا و132 شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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مصراوي Masrawy

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