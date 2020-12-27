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20 فرقة لمكافحة الحشرات في المسجد الحرام على مدار الساعة

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20 فرقة لمكافحة الحشرات في المسجد الحرام على مدار الساعة 20 فرقة لمكافحة الحشرات في المسجد الحرام على مدار الساعة
السويهري: تنفيذاً لتوجيهات السديس في توفير بيئة آمنة وصحية لمرتاديه

20 فرقة لمكافحة الحشرات في المسجد الحرام على مدار الساعة

أوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حسن السويهري؛ أن إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حريصة على أن يبقى المسجد الحرام مكاناً صحياً آمناً خالياً من الحشرات والأوبئة، حيث قامت بتكوين ما يقارب (20) فرقة لمكافحة الحشرات في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة.

وأكّد السويهري، أن ذلك يتم باستخدام أجهزة "السيزر موب" وعددها (150) جهازاً داخل المسجد الحرام والمصليات والأماكن المكشوفة، أما في المناهل وبعض المواقع المغلقة فتستخدم مبيدات خاصة تم اختيارها بعناية لتناسب وضع المسجد الحرام.

واختتم السويهري، تصريحه بأن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم وكالة الشؤون الفنية والخدمية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في توفير بيئة آمنة وصحية لمرتادي الحرمين الشريفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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