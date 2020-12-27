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بريطانيا تطرح لقاح أكسفورد ضد كورونا في هذا الموعد

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بريطانيا تطرح لقاح أكسفورد ضد كورونا في هذا الموعد بريطانيا تطرح لقاح أكسفورد ضد كورونا في هذا الموعد
تأمل في إعطاء الجرعة الأولى لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين

بريطانيا تطرح لقاح أكسفورد ضد كورونا في هذا الموعد

ذكرت صحيفة "صنداي تليغراف"، أن بريطانيا ستطرح اللقاح الذي طوّرته جامعة أكسفورد ضد ؛ اعتبارًا من الرابع من يناير المقبل؛ وفق خطط يضعها الوزراء.

ووفق "سكاي نيوز" قالت الصحيفة: إن البريطانية تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد، الذي حصلت شركة أسترازينيكا للأدوية على ترخيص إنتاجه، أو لقاح شركة فايزر، لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن توافق الجهات التنظيمية الطبية على لقاح أكسفورد في غضون أيام.بريطانيا فيروس كورنا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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