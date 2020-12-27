في جميع الولايات.. ألمانيا تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

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قالت: سيبدأ أولاً تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً

من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد، بشكل رسمي، التطعيمات ضد فيروس كورونا في جميع ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية، وذلك بعد مرور 11 شهراً على ظهور أول إصابة في البلاد.

وسيبدأ أولاً تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً، وموظفي دور رعاية المسنين والمستشفيات المعرّضين لخطر كبير للإصابة بشكل خاص.

وأنشأت ألمانيا فرق تطعيم متنقلة لبدء تلقيح المواطنين، وستبدأ معظم مراكز التطعيم التي يزيد عددها على 400 مركز عملياتها خلال الأيام القليلة المقبلة.ألمانيا فيروس كورونا الجديد