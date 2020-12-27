أخبار عاجلة

"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع -
توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام -
"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية -
بالفيديو .. شاهد أفضل 20 صورة للأرض من الفضاء بتوقيع "ناسا" -
"الغامدي": جاهزون لاستقبال المصلين في المسجد النبوي خلال الإجازة -
أذربيجان تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول أوروبية -
‏ماكرون: بريطانيا ستظل حبيبتنا والأشهر الأولى من 2021 ستكون صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

شبورة وبارد ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بالدرجات

Print
شبورة وبارد ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بالدرجات شبورة وبارد ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بالدرجات

مصراوي Masrawy

07:21 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد، شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الأحد: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.


اقرأ أيضًا..

- الأرصاد تكشف خريطة الأمطار خلال 72 ساعة مقبلة​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

شبكة عيون الإخبارية