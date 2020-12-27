شبورة وبارد ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بالدرجات

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مصراوي Masrawy

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد، شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الأحد: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.



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