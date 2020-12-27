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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 8 مناطق

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 8 مناطق "الأرصاد": هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 8 مناطق
مسبوقة برياح سطحية

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية على مناطق (حائل، تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 44 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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