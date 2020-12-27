البدء الفوري في تطوير 1000 قرية ونفي تعليق الدراسة بالجامعات أبرز عناوين الصحف

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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد بعدد من الموضوعات، على رأسها، البدء الفوري في تنفيذ المشروع القومي لتطوير 1000 قرية، ونفي خبر تعليق للدراسة بالجامعات والتأكيد على أن امتحانات الفصل الأول ستتم في موعدها، بالإضافة إلى رصد 3 مليارات جنيه قروضا للمنشآت السياحية بفائدة 5 %، والجولة التفقدية التي قام بها أمين عام مجلس النواب لقاعة ومتحف مجلس النواب، إلى جانب تشديد "الكهرباء" إجراءات مواجهة وباء كورونا عبر تأمين التيار مستشفيات وتوفير خدمات أون لاين للمشتركين.

فمن جانبها قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان : البدء الفوري في تنفيذ المشروع القومي لتطوير 1000 قرية ، الرئيس: استكمال دراسات تطبيق التقنيات الحديثة للاستزراع السمكي

إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى لتطوير 1000 قرية يناير المقبل.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تابع خلال الاجتماع المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية، حيث اطلع على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتي تشمل ٥٠ مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وقد وجه بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير القادم ٢٠٢١ وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية

وفي اجتماع اخر، وجه الرئيس باستكمال كافة أركان الدراسات الهادفة الي تطبيق تقنيات متنوعة وحديثة في الاستزراع السمكي، وذلك بهدف ضمان عوامل النجاح وتحقيق النتائج المرجوة للمشروعات المخطط لها بزيادة الانتاج وامتلاك القدرة لدعم المسار الوطني لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بالتكامل مع المشروعات القائمة ذات الإنتاج والعائد المتميز من المزارع السمكية.. وأن ذلك جاء في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية.

وتحت عنوان "لا تعليق للدراسة بالجامعات وامتحانات الفصل الأول في موعدها" قالت صحيفة الأهرام إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد عدم صحة ما تردد بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتقام في 30 يناير المقبل.

وقال المركز، في بيان، إنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على انتظام الدراسة بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، مع انعقاد الامتحانات في مواعيدها المقررة وفقاَ للخريطة الزمنية المقررة للجامعات خلال العام الدراسي الحالي 2020/ 2021، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي "الأخبار" قالت الصحيفة تحت عنوان "3 مليارات جنيه قروضا للمنشآت السياحية بفائدة 5 %" إن الوزير أكد، فى لقائه مع مستثمرى شرم الشيخ الذى حضره اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومحمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على مساندة قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»؛ بما يُسهم فى تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل، لافتًا إلى أن وزارة المالية أصدرت «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين.

وفى استجابة فورية لمستثمرى شرم الشيخ، أجرى وزير المالية اتصالاً هاتفيًا، خلال اللقاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، ونقل إليه بعض الملاحظات الإجرائية التى أبداها المستثمرون حول تنفيذ مبادرة إقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا بضمانة وزارة المالية؛ فأكد محافظ البنك المركزى حرصه على دعم القطاع السياحى، فى مواجهة أزمة «كورونا» وتذليل أى عقبات؛ بما يُسهم فى نجاح كل المبادرات المساندة للمنشآت السياحية والفندقية للحفاظ على العمالة.

وجدد الوزير تأكيده على مواصلة التنسيق مع البنك المركزي، والبنوك لتسهيل إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة ٥٪ سنويًا بـ «ضمانة» من وزارة المالية.

فيما تناولت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "جولة تفقدية مع الأمين العام لقاعة ومتحف مجلس النواب" حرص المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب على اصطحاب نواب تنسيقية شباب الأحزاب السياسة عن الفصل التشريعي الثاني 2021 - 2026، وذلك لتفقد مقر القاعة الرئيسية للمجلس التي تشهد المناقشات العامة، والمتحف وأروقة المجلس التي تشهد تاريخ الحياة النيابية.

وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب إلي أمانة مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.

ويأتي ذلك وسط استعدادات وإجراءات احترازية مشددة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزي، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن 230 نائبا من إجمالي 284 نائبا ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة انهو إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب ، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائبا عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم واستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثاني أنهى 90 نائبا عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهى 65 نائبا أوراقهم من إجمالي 85 نائبا.

أما صحيفة "الجمهورية " فنشرت تحت عنوان " الكهرباء تشدد الإجراءات لمواجهة الوباء تأمين التيار مستشفيات وخدمات أون لاين للمشتركين" قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة تكثيف الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا بالتوسع فى تلقى وتقديم كافة الخدمات للمواطنين اون لاين وعبر المنصة الالكترونية لقطاع الكهرباء واخضاع جميع العاملين والمواطنين للكشف عن الحرارة قبل دخول مبانى الوزارة والشركات التابعة وادرات الكهرباء على مستوى الجمهورية وعمل كروت متابعة وفحوصات دورية للاجانب وللعاملين القادمين من الخارج.

واصدر الوزير تعليماته المشددة بتأمين التغذية الكهربائية لجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية وتقديم الدعم الفنى لادارة اى مستشفى تحتاج الى دعم لحل مشاكل التغذية الكهربائية وتأمين التيار لضمان عمل كافة الاجهزة الطبية باعلى المعدلات لمواجهة تداعيات كورونا وكذلك التنسيق مع كافة اجهزة الدولة لتوفير التيار لاى مستشفى ميدانى جديد تقرر الدولة إقامته فورا.

وأصدر المهندس جابر الدسوقى رئيس القابضة للكهرباء عدة قرارات لزيادة الاجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين وسلامة العاملين وكذلك تعقيم جميع المكاتب وصالات الاستقبال بصفة دورية يوميا مع استمرار اعمال الكشف وقراءة العدادات وتحصيل الفواتير بانتظام والتأكيد على إخضاع الأجانب بالمواقع لاجراءات مشددة من خلال كارت متابعة يومى، وإحضار تحليل PCR.