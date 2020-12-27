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إنطلاق حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بدول الاتحاد الأوروبي

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إنطلاق حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بدول الاتحاد الأوروبي إنطلاق حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بدول الاتحاد الأوروبي

مصراوي Masrawy

06:19 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ):
من المقرر أن يتلقى العاملون الصحيون وأفراد الفئات المعرضة للخطر مثل سكان دور الرعاية في جميع أنحاء أوروبا اليوم الأحد الدفعة الأولى من التطعيمات ضد .

ويشرع الاتحاد الأوروبي رسميا، في ما أطلق عليه قادة الاتحاد الأوروبي "في-داي" ، في حملة تطعيم شاملة تستهدف في البداية الفئات الأكثر ضعفا.

ووصلت شحنات اللقاح الأولى إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي يوم السبت، حيث تلقى عدد قليل من الأفراد التطعيم في وقت مبكر.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين البرنامج بأنه "لحظة مؤثرة لوحدة الصف" لـ 450 مليون شخص يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

ووافق الاتحاد الأوروبي على اللقاح الذي أنتجته كل من شركة "بيونتيك" الألمانية وشركة فايزر الأمريكية العملاقة، والذي أثبتت التجارب السريرية فعاليته بنسبة 95% في منع مرض كوفيد 19.

ويحذر سياسيون وخبراء في الصحة من أن الأمر سيستغرق شهورًا حتى تصبح اللقاحات متاحة على نطاق واسع بما يكفي لتوفيرها لكل من يريد أن يتلقي التطعيم.

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