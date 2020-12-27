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متحدث "العاصمة الإدارية" يعلن موعد انتقال موظفي الوزارات للحي الحكومي وموقف التنفيذ (صور)

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متحدث "العاصمة الإدارية" يعلن موعد انتقال موظفي الوزارات للحي الحكومي وموقف التنفيذ (صور) متحدث "العاصمة الإدارية" يعلن موعد انتقال موظفي الوزارات للحي الحكومي وموقف التنفيذ (صور)

مصراوي Masrawy

06:30 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

​كتب- محمد عبدالناصر:

كشف العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، موعد انتقال موظفي الوزارات للحي الحكومي ونسب التنفيذ.

وقال الحسيني، إن الحي الحكومي يتكون من 34 مبنى لاستيعاب كافة الوزارات بجانب مجلس الوزراة، والبرلمان ومجلس الشورى، لافتًا إلى أن نسبة تنفيذ الحي الكومي بلغت 93%، حيث يجرى تنفيذ اللاندسكيب وبعض الاختبارات النهائية للمباني والخدمات.

وتابع: "خلال شهرين سيتم الانتهاء من الحي الحكومي وسيظل قرار الافتتاح الرسمي لمنتصف 2021، حيث سيجري نقل موظفى دواوين الوزارات تباعًا".

وأوضح أن مبنى البرلمان سيكون جاهزًا أيضًا بينما نسبة تنفيذ مجلس الشورى وصلت لـ30%، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه نهاية 2021.

وأكد أن حلم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أصبح واقع فعلي، حيث تم تنفيذ مشروعات تكلفت عشرات المليارات، فالدولة اختارت نموذج لمدينة عصرية ورقمية حديثة.

وأشار المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إلى أن المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية لم تكلف جزية الدولة جنيهًا واحدًا، حيث تتم عمليات التنفيذ من بيع الأراضي للمستثمرين.

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